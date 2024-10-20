Ожидается, что Sollers SB займет достойное место на рынке школьных автобусов.

В России состоялся дебют школьного автобуса Sollers SB, который будет собираться на заводе Sollers во Владивостоке. Публичный показ новинки прошел в Казани. Автобус Sollers SB представляет собой адаптацию китайской модели Ankai 8M, но с уникальными особенностями. По своей концепции он напоминает известный американский автобус Blue Bird.

Основой нового автобуса является прочная рамная конструкция с каркасно-панельным кузовом, что обеспечивает высокую надежность и безопасность при эксплуатации. Под капотом расположился дизельный четырехцилиндровый двигатель Weichai объемом 3,66 литра, развивающий мощность в 130 л.с. Максимальная скорость автобуса ограничена на отметке 80 км/ч, что соответствует стандартам безопасности для перевозки детей. Sollers SB рассчитан на комфортное размещение 28 учеников, одного водителя и одного сопровождающего. Внутреннее оснащение автобуса включает отопитель и кондиционер.

С учетом увеличения числа учащихся и необходимости обновления устаревшего автопарка, Sollers SB может стать важным элементом в решении проблемы транспортировки детей в образовательные учреждения.