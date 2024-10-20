Мусороуплотнитель, разработка которого началась в 2019 году, предназначен для уплотнения космического мусора в компактные брикеты.

Компания Sierra Space анонсировала разработку мусороуплотнителя, который будет интегрирован в инфраструктуру Международной космической станции (МКС) и запланирован к запуску в 2026 году. Этот проект направлен на решение одной из самых актуальных проблем космических исследований — утилизации отходов, что особенно важно в свете предстоящих пилотируемых миссий на Луну и Марс.

Мусороуплотнитель, разработка которого началась в 2019 году, предназначен для уплотнения космического мусора в компактные брикеты. Эти брикеты могут быть использованы для дополнительной защиты от радиации в космических кораблях. Одним из ключевых аспектов технологии является возможность извлечения почти всей воды из отходов.

Мусороуплотнитель станет важным элементом в рамках инициатив по переработке на борту МКС, что позволит сделать долгосрочные исследования более устойчивыми. В качестве примера можно привести систему рекуперации воды NASA, которая преобразует мочу в питьевую воду с помощью вакуумной дистилляции с эффективностью до 98%. Это значительно снижает зависимость от поставок воды с Земли.

Новые технологии утилизации отходов, такие как мусороуплотнитель, будут активно использоваться в программе Artemis NASA, цель которой — отправка астронавтов на Луну к 2026 году. Более того, десятки стран подписали Artemis Accords, поддерживая международные нормы и соглашения в области космических исследований. Успех этой миссии во многом зависит от внедрения новых технологий утилизации отходов и переработки ресурсов в условиях микрогравитации.