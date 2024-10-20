Ожидается, что устройство станет доступным в ближайшее время, и мы сможем увидеть его в действии на рынке.

Компания Infinix анонсировала выход своего нового флагманского устройства — смартфона Hot 50 Pro+, который стал самым тонким смартфоном в мире, имеющим толщину всего 6,8 мм. Это достижение делает его лидером текущего рынка.

Hot 50 Pro+ выделяется своим ультратонким профилем, который не встречался на рынке с 2017 года. Ранее подобные характеристики имел только Xiaomi Mi 11 Lite, выпущенный в 2021 году. Однако Infinix не ограничивается лишь дизайном: устройство предлагает высококачественные технические характеристики и современные функции.

Смартфон работает на платформе Helio G100, которая обещает отличную производительность для повседневных задач и игр. Экран устройства — это изогнутый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Внутреннее хранилище предлагает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Hot 50 Pro+ оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 33 Вт. Это позволяет пользователям не беспокоиться о разряженной батарее даже при активном использовании устройства. Кроме того, смартфон имеет защиту от влаги по стандарту IP54.

На данный момент информация о цене Hot 50 Pro+ отсутствует. Однако учитывая позиционирование бренда Infinix и его предыдущие модели, можно предположить, что стоимость будет доступной для широкой аудитории.