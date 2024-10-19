Ожидается, что в условиях растущих затрат и изменения налогового законодательства дальнейшее повышение цен станет неизбежным.

В последние дни несколько крупных хостинг-провайдеров в России сообщили о значительном повышении цен на свои услуги. По данным Forbes, рост тарифов колеблется от 20% до 30% в зависимости от компании и типа предоставляемого сервиса. Эксперты рынка прогнозируют, что данная тенденция может затронуть и других игроков в ближайшем будущем.

Одним из первых, кто поднял цены, стал петербургский провайдер Timeweb, который увеличил стоимость своих услуг в среднем на 30%. Однако вместе с ростом цен компания также расширила дисковое пространство в тарифах и повысила лимиты нагрузки на базы данных и процессоры.

Другие провайдеры также не остались в стороне. Например, «Мастерхост» с октября 2024 года увеличил тарифы на свои услуги на 20%. Компания Ru-Center планирует повысить цены для физических лиц с 12 ноября, при этом для юридических лиц изменения будут минимальными. Reg.ru в этом году уже провел точечное повышение цен на отдельных тарифных планах, составившее примерно 20%.

Аналитики связывают эти изменения с несколькими факторами. Во-первых, наблюдается рост цен на программное обеспечение, серверное оборудование и другие ресурсы, что увеличивает затраты хостинг-провайдеров на поддержание и развитие своей инфраструктуры. Это вынуждает компании повышать цены для конечных пользователей.

Кроме того, на ситуацию влияет увеличение налогов — так, НДС для компаний на упрощенной системе налогообложения вырос с 5% до 7%. Также стоит учитывать повышение ключевой процентной ставки, что дополнительно сказывается на финансовых показателях компаний. Регуляторные требования, обязывающие хостинг-провайдеров устанавливать оборудование для доступа силовых структур и фильтрации интернет-трафика, создают дополнительные расходы.

Рынок хостинга в России остается сильно фрагментированным, с сотнями активных игроков. Лидером по доле рынка является Reg.ru с 33,4%. Позиции других крупных игроков, таких как «Мастерхост», Ru-Center и Timeweb, составляют 8,93%, 8,04% и 5,16% соответственно.