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Новостник
Тесное партнёрство Microsoft и OpenAI под угрозой из-за финансовых разногласий
Поскольку обе стороны продолжают искать выход из сложившейся ситуации, будущее их партнёрства остаётся под вопросом.

Партнёрство между Microsoft и OpenAI, которое когда-то считалось образцом сотрудничества в технологической сфере, начинает трещать по швам. Инвестиции Microsoft в размере $13 миллиардов и поддержка её генерального директора Сатьи Наделлы не смогли предотвратить возникновение серьёзных разногласий между двумя компаниями. Как сообщает New York Times, ситуация ухудшилась после временного увольнения Сэма Альтмана с поста гендиректора OpenAI в ноябре прошлого года.

Несмотря на значительные вложения, Microsoft на протяжении нескольких месяцев воздерживалась от финансовой поддержки OpenAI. В этом году стартап планирует потратить более $5 миллиардов на развитие своих систем искусственного интеллекта, что ставит его перед необходимостью поиска дополнительных средств и вычислительных ресурсов. Когда-то Альтман описывал свои отношения с Microsoft как "самую крепкую дружбу в технологической сфере", однако теперь это утверждение выглядит всё более сомнительным.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются обе компании, заключаются в финансовых трудностях OpenAI и растущих сомнениях в её стабильности. Внутренние разногласия также усугубляют ситуацию: сотрудники OpenAI выражают недовольство по поводу взаимодействия с инженерами Microsoft, а некоторые даже жалуются на агрессивное поведение новых руководителей.

Когда OpenAI заключала соглашение с Microsoft, она согласилась на эксклюзивное сотрудничество, что теперь становится источником раздражения. Стартап неоднократно пытался пересмотреть условия сделки, чтобы снизить затраты на вычислительные ресурсы и расширить свои возможности. Однако Microsoft, обеспокоенная зависимостью от OpenAI, начала искать альтернативные варианты. В марте этого года в компанию перешла команда сотрудников Inflection, конкурирующей с OpenAI, под руководством Мустафы Сулеймана.

Сулейман, который теперь возглавляет подразделение Microsoft по разработке потребительских продуктов на основе технологий OpenAI, стал ключевой фигурой в стратегии корпорации по замене решений стартапа. Это вызвало недовольство среди сотрудников OpenAI, которые считают, что теперь их технологии используются неэффективно и недостаточно быстро.

Внутренние конфликты достигли своего пика, когда несколько инженеров Microsoft были замечены за нарушением согласованных протоколов работы с ПО OpenAI. Ситуация усугубляется тем, что Microsoft отказалась обсуждать возможность дополнительного финансирования для OpenAI, оставив стартап в затруднительном положении.

Текущее состояние отношений между Microsoft и OpenAI поднимает важные вопросы о будущем их сотрудничества и о том, как стартапы в области ИИ могут справляться с зависимостью от крупных технологических компаний. 

#microsoft #openai
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