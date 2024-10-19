Этот инцидент подчеркивает растущее напряжение между крупными американскими технологическими компаниями и европейскими регуляторами, которые стремятся установить более строгие правила для защиты конкуренции и потребителей.

Генеральный директор Apple Тим Кук провел разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсудил значительные штрафы, наложенные на компанию Евросоюзом. Об этом Трамп сообщил во время записи своего подкаста PBD Podcast, подчеркнув, что в случае своего переизбрания он намерен защитить американские компании от давления со стороны европейских властей.

По словам Трампа, Кук сообщил ему о том, что Apple была оштрафована на $15 миллиардов.

«Два-три часа назад [Кук] позвонил мне. Он сказал, что Евросоюз только что оштрафовал нас на $15 миллиардов <…> Затем они добавили еще $2 миллиарда», — рассказал Трамп.

Эти штрафы стали результатом усилий Евросоюза по контролю за доминированием крупных технологических компаний на рынке. В марте этого года Apple получила штраф в размере около $2 миллиардов за злоупотребление своим положением на рынке музыкального стриминга для iOS, что, по мнению регуляторов, ограничивало конкуренцию. Кроме того, Евросоюз добился выплаты Apple $14,4 миллиарда неуплаченных налогов.

Трамп также отметил, что Кук выразил мнение о том, что действия Евросоюза направлены на управление бизнесом компании.

«Он сказал, что они используют это для управления своим предприятием, имея в виду, что Европа — это их предприятие. Я ответил: „Это много <…> Но Тим, сначала меня должны избрать, и я собираюсь не позволить им пользоваться нашими компаниями — этого, ты знаешь, не произойдёт”», — добавил Трамп.

На данный момент официальные представители Apple не прокомментировали ситуацию.