ЕКА демонстрирует решимость и готовность действовать в условиях ограниченного времени, подчеркивая важность международного сотрудничества в области космических исследований.

В свете надвигающегося сближения с Землей 375-метрового астероида Апофис, Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение о запуске амбициозного проекта по созданию зонда, несмотря на отсутствие официальных санкций со стороны властей ЕС. Ожидаемое сближение с астероидом произойдет 13 апреля 2029 года, что создает уникальную возможность для изучения этого потенциально опасного небесного тела.

Поскольку заседание глав стран Европейского Союза, на котором планируется обсуждение данной миссии, состоится только в конце 2025 года, ЕКА решило не дожидаться формального одобрения и заключило контракт на проектирование зонда RAMSES (Rapid Apophis for Security and Safety) с итальянской компанией OHB Italia. Стоимость контракта составила €63 млн, что включает в себя экономию в €20 млн, достигнутую при разработке предыдущей миссии — межпланетной станции Hera.

Зонд RAMSES будет упрощенной версией станции Hera, которая была отправлена в космос 7 октября 2024 года для исследования двойной системы астероидов Дидима и Диморфа. Новый зонд должен быть готов к запуску в конце 2028 года, что позволит ЕКА занять активную позицию в международных усилиях по исследованию астероида и координации действий с другими космическими агентствами, такими как NASA и китайские исследовательские организации.

Астероид Апофис приблизится к Земле на расстояние около 32 000 км, что сопоставимо с орбитами геостационарных спутников. Это сближение станет не только зрелищным событием — его можно будет увидеть невооруженным глазом — но и важным этапом в отработке методов планетарной защиты. Хотя Апофис не представляет непосредственной угрозы для нашей планеты, его исследование поможет ученым лучше понять динамику подобных объектов и разработать стратегии их возможного отклонения в будущем.

Несмотря на риск и правовые вопросы, связанные с проведением такой миссии без официального разрешения, ЕКА демонстрирует решимость и готовность действовать в условиях ограниченного времени, подчеркивая важность международного сотрудничества в области космических исследований.