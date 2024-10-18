Модели имеют мощность от 1000 до 1600 Вт и соответствуют стандарту ATX 3.1.

Компания Asus анонсировала новую линейку блоков питания ROG Thor III. Эти блоки питания предлагают мощность до 1600 Вт и включает в себя OLED-экран, крепящийся на магнитах.

Одной из ключевых особенностей ROG Thor III является OLED-экран, который не встроен в корпус, а крепится к нему с помощью магнита. Это позволяет пользователям размещать экран в любом удобном месте, обеспечивая легкий доступ к информации о потребляемой мощности.

Еще одной инновацией является технология GPU-FIRST. Она обеспечивает подачу напряжения на видеокарту до 45% быстрее, что способствует более плавному игровому процессу. Эта технология важна не только для повышения производительности, но и для защиты высокопроизводительных видеокарт, таких как RTX 4090 и будущие RTX 5090. GPU-FIRST позволяет блокам питания адаптировать подачу энергии в зависимости от потребностей графического процессора, а не центрального процессора. Это означает, что при изменении нагрузки на GPU подача питания будет регулироваться более эффективно, что в свою очередь способствует стабильной работе системы.

Блоки питания ROG Thor III оснащены транзисторами GaN, что позволяет достичь высокой эффективности и компактности. Модели имеют мощность от 1000 до 1600 Вт и соответствуют стандарту ATX 3.1. Для обеспечения надежности и долговечности младшие модели получили сертификат 80 PLUS Platinum, в то время как флагманская версия удостоилась сертификата 80 PLUS Titanium.