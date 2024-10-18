Несмотря на ожидаемый рост энергопотребления в секторе ЦОД, его доля в общемировом потреблении останется относительно небольшой, что открывает возможности для дальнейшего анализа и оптимизации использования ресурсов.

В своем свежем отчете «Перспективы мировой энергетики» (World Energy Outlook) Международное энергетическое агентство (IEA) озвучило тревожные прогнозы о росте глобального спроса на электроэнергию. По данным IEA, в ближайшие десять лет прирост потребления электроэнергии будет сопоставим с общим энергопотреблением Японии. Это обстоятельство окажет значительное влияние на усилия по сокращению выбросов углекислого газа, а к 2035 году спрос на электричество превысит прежние прогнозы на 6%.

Что касается дата-центров (ЦОД), то их энергопотребление также будет расти на фоне увеличения использования технологий искусственного интеллекта и цифровизации. Тем не менее, несмотря на этот рост, сектор ЦОД останется лишь небольшой частью от общего мирового потребления электроэнергии. Прогнозы IEA остаются приблизительными из-за множества факторов, включая нестабильность в цепочках поставок, улучшение энергоэффективности и политические изменения.

На протяжении длительного времени рост потребления энергии сдерживался благодаря переносу нагрузок с устаревших корпоративных систем в более эффективные облачные решения. Однако этот резерв уже исчерпан, и ожидается, что увеличение нагрузки от ИИ приведет к беспрецедентному росту энергопотребления. В 2022 году, по оценкам IEA, потребление электроэнергии дата-центрами составило от 230 до 340 ТВт·ч, что составляет около 1%–1.3% от общего мирового потребления без учета затрат на сети передачи данных и майнинг.

Несмотря на это, доля дата-центров в общемировом потреблении останется незначительной. Согласно базовому сценарию IEA, на ЦОД будет приходиться менее 10% от общего роста спроса на электроэнергию. Сравнительно схожий рост ожидается и в индустрии опреснения воды, тогда как потребности электромобилей будут как минимум в три раза выше.

IEA также отметила активные инвестиции операторов дата-центров в возобновляемые источники энергии. Это открывает перспективы для устойчивого развития сектора. Однако ограниченные возможности генерации и перегруженные энергосети могут создать серьезные проблемы на местах. Дата-центры часто сосредоточены в определенных регионах, что приводит к нехватке энергии в таких местах, как Вирджиния (США) или Ирландия. В Сингапуре и Амстердаме уже введены временные моратории на строительство новых ЦОД.

В США ситуация с размещением дата-центров оказывается более сложной, чем для производств и электростанций. Для адекватной оценки перспектив роста спроса на ЦОД необходимо более тесное сотрудничество между государственными структурами и бизнесом. IEA также подчеркивает влияние аномальной жары на эффективность систем охлаждения и общее энергопотребление объектов. По оценкам агентства, в мире насчитывается около 11 тысяч дата-центров.