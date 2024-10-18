Samsung продолжает активно развивать свои технологии и стремится занять лидирующие позиции на рынке мобильных процессоров.

Судьба нового процессора Samsung Exynos 2500 остается в тени неопределенности, однако слухи и утечки о его характеристиках уже активно циркулируют в сети. Несмотря на то что многие флагманы будущего могут быть основаны на платформах Qualcomm и MediaTek, характеристики Exynos 2500 привлекают внимание.

Согласно данным из бенчмарка Geekbench, новый чип обладает 10-ядерной архитектурой, аналогично Exynos 2400. Однако конфигурация ядер значительно отличается. Если у предшественника была схема 1+2+3+4, где присутствовало лишь одно супер ядро Cortex-X4, то у Exynos 2500 наблюдается более мощная конфигурация 3+5+2. Это означает, что количество супер ядер увеличилось до трех, в то время как малых ядер стало меньше.

В Exynos 2500 используются ядра нового поколения: Cortex-X925, Cortex-A720 и Cortex-A520. Графическая подсистема представлена GPU Xclipse 950 с тактовой частотой 1,3 ГГц, который включает два дополнительных вычислительных блока по сравнению с предшественником Xclipse 940.

Эта новая архитектура обещает значительное увеличение производительности, хотя пока что нет доступных результатов тестирования, которые могли бы подтвердить эти ожидания. Более того, остается вопрос о том, появится ли этот чип в каких-либо коммерческих устройствах. Внутри компании проект изначально называли "Dream Chip", что подчеркивает амбициозные планы Samsung по созданию высокопроизводительных решений.