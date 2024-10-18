Ожидаемая дата выхода — 24 октября — даст возможность пользователям и экспертам провести более полное сравнение и сделать выводы о реальной эффективности новых процессоров.

С приближением даты релиза новых процессоров Intel Core Ultra 200, назначенной на 24 октября, в сети начинают появляться тесты, которые позволяют глубже понять, чего ожидать от этих новинок. В центре внимания оказался флагманский процессор Core Ultra 9 285K, который уже успел продемонстрировать свои возможности в различных бенчмарках.



По данным тестирования в CPU-Z, Core Ultra 9 285K показал рекордный результат в многопоточном режиме, что может говорить о его высокой производительности в задачах, требующих параллельной обработки данных. Однако стоит отметить, что в однопоточном тесте новинка оказалась менее впечатляющей, уступив своему предшественнику — Core i9-14900K. В базовом режиме процессор продемонстрировал прирост производительности всего на 14%, что не вызывает восторга среди экспертов и пользователей.



В тестах Blender, который часто используется для оценки производительности в задачах рендеринга, Core Ultra 9 285K также показал себя неплохо, обойдя своего предшественника на 17%. Тем не менее, в этом же ПО Ryzen 9 9950X, который в CPU-Z продемонстрировал более скромные результаты, оказался быстрее. Это подчеркивает важность выбора подходящего инструмента для оценки производительности процессоров.



Помимо флагмана, в тестах также участвовали модели Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K. Оба процессора показали прирост производительности по сравнению с предыдущими поколениями, хотя и незначительный. Особенно стоит отметить Core Ultra 7 265K, который в Blender продемонстрировал результаты на уровне Core i9-14900K, что является хорошим знаком для пользователей, ищущих баланс между ценой и производительностью.



С учетом всех этих факторов можно сказать, что Intel продолжает развивать свои процессоры и стремится удерживать конкурентоспособность на рынке. Однако с выходом новинок AMD и их Ryzen 9 9950X, которые продолжают показывать отличные результаты в ряде приложений, Intel предстоит серьезная борьба за внимание пользователей.



Несмотря на некоторые положительные моменты, новинка Intel Core Ultra 9 285K пока не выглядит как революционное решение.