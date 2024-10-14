Ожидается, что эти нововведения вызовут большой интерес среди потребителей и станут важным шагом в эволюции носимых технологий.

Компания Apple планирует внедрить в свои новые устройства функции визуального распознавания окружения. В числе ожидаемых новинок находятся умные очки, которые могут стать аналогом продуктов, созданных в сотрудничестве между Meta и Ray-Ban, а также обновленные AirPods, оснащенные камерами. Ожидается, что эти устройства появятся на рынке не ранее 2027 года.

По данным экспертов, Apple стремится оправдать многомиллиардные инвестиции в технологии компьютерного зрения, разработанные для устройства Apple Vision Pro, путем интеграции этих технологий в другие свои продукты. Первым шагом в этой стратегии стало добавление функции визуального распознавания на основе искусственного интеллекта в iPhone 16, что позволяет пользователям более эффективно управлять камерой. Следующим этапом, согласно информации от Марка Гурмана из Bloomberg, может стать создание смарт-очков с аналогичными функциями.

Новые очки не будут полноценным устройством дополненной реальности с дисплеем. Вместо этого они будут представлять собой смарт-очки с встроенными камерами, динамиками и микрофонами, что делает их аналогами популярных моделей от Meta и Ray-Ban. Ценовая категория таких устройств пока не определена, но для сравнения, Meta предлагает свои очки по цене от $300, с возможностью выбора более дорогих моделей в зависимости от дизайна.

Кроме того, Apple активно работает над AirPods с камерами, о которых уже сообщалось ранее. Несмотря на то что назначение таких наушников остается неясным, учитывая наличие очков с камерами — компания продолжает экспериментировать с этим форм-фактором. Возможные функции визуального распознавания могут открыть новые горизонты для использования наушников в повседневной жизни.

Apple продолжает развивать свои технологии и расширять ассортимент продуктов, что может привести к значительным изменениям в том, как пользователи взаимодействуют с окружающим миром.