С учетом тенденций на рынке носимой электроники, новинка может стать серьезным конкурентом для других фитнес-браслетов, предлагая пользователям стильный дизайн и продвинутые функции.

Компания Xiaomi готовит к запуску свою новую модель фитнес-браслета — Xiaomi Smart Band 9 Pro. Несмотря на то что дата релиза устройства пока остается неизвестной, в сети уже появились качественные рендеры, которые дают представление о дизайне и особенностях новинки.

Согласно опубликованным изображениям, Xiaomi Smart Band 9 Pro будет доступен в трех различных цветах. Одним из самых заметных изменений в сравнении с предыдущей моделью, Xiaomi Smart Band 8 Pro, станет слегка изогнутый экран. Это нововведение обещает улучшить визуальное восприятие и удобство использования устройства.

Еще одной важной деталью является новая система крепления ремешка, которая будет реализована по аналогии с Apple Watch. Это изменение должно сделать процесс замены ремешков более простым и интуитивно понятным для пользователей. Рамка вокруг экрана также станет меньше, что позволит увеличить площадь дисплея. Однако точные размеры нового экрана пока не раскрыты.

Ожидается, что Xiaomi Smart Band 9 Pro предложит улучшенные функции отслеживания здоровья и физической активности, но подробности о технических характеристиках пока остаются под завесой тайны.