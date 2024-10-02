Apple продолжает развивать свою экосистему, предлагая пользователям новые технологии и улучшенные устройства, которые соответствуют современным требованиям рынка.

В новом отчете для Bloomberg известный аналитик Марк Гурман сообщил о планах Apple по запуску следующего поколения iPhone SE в начале 2025 года. Этот смартфон лишится привычной кнопки Home и будет оснащен функциями распознавания лиц, а также поддержкой Apple Intelligence.

Согласно информации, новый iPhone SE будет внешне напоминать iPhone 14. В текущий момент iPhone SE 2022 года предлагается за $429, что делает его менее конкурентоспособным на фоне аналогичных предложений от других производителей. Новый дизайн станет символом обновления и современности устройства.

Поддержка Apple Intelligence — это еще один важный аспект, который выделит новый iPhone SE среди конкурентов. Эта функция сблизит его с более дорогими моделями, такими как iPhone 15 и iPhone 16, предоставляя пользователям доступ к продвинутым возможностям искусственного интеллекта. Устройство получит внутренний индекс V59, и партнеры Apple уже готовятся к его массовому производству.

Кроме того, в рамках обновления линейки устройств Apple также ожидаются новые модели iPad Air под индексами J607 и J637. Эти планшеты будут сосредоточены на внутренних улучшениях и получат обновленные клавиатуры Magic Keyboard для 11- и 13-дюймовых версий. Эти аксессуары перенесут некоторые функции клавиатуры iPad Pro на более доступные модели.

В дополнение к этому, Apple планирует оснастить свои обновленные Mac mini, MacBook Pro и iMac новейшими процессорами M4, которые также будут поддерживать функции Apple Intelligence. Ожидается, что в следующем году процессоры M4 появятся в таких устройствах, как MacBook Pro, Mac Studio и Mac Pro.