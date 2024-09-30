Lamborghini продолжает разрабатывать новые модели и технологии, стремясь соответствовать высоким стандартам, которые она установила на рынке суперкаров.

Компания Lamborghini, известная своими высокопроизводительными суперкарами, объявила о временной приостановке производства модели Huracan EVO Spyder 2024 года. Это решение стало следствием серьезной ошибки, допущенной на этапе сборки автомобилей.

Проблема связана с неправильной установкой кронштейна защиты от столкновений. В ходе ручной сборки на заводе в Сант-Агата-Болоньезе данный элемент был установлен с противоположной стороны автомобиля. О ситуации стало известно 28 августа 2024 года, что привело к немедленному началу расследования и оценке масштабов проблемы.

Отзыву подлежат все автомобили Huracan EVO Spyder, произведенные в период с 20 ноября 2023 года по 26 июля 2024 года. Lamborghini уже начала процесс уведомления владельцев, которые получат информацию о необходимости проведения бесплатного ремонта. Все исправления будут выполнены до 15 ноября 2024 года.