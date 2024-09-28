Исследователи EPFL уверены, что их инновация станет важным шагом к созданию более универсальных и эффективных роботизированных систем.

На Международной конференции по робототехнике и автоматизации (ICRA) команда исследователей из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) представила инновационную роботизированную руку, способную не только захватывать объекты, но и самостоятельно перемещаться к ним, отсоединяясь от своего манипулятора.

Традиционные роботизированные руки, как правило, фиксируются на основании или другой конструкции для обеспечения стабильности, что существенно ограничивает их радиус действия. Ученые из Лаборатории алгоритмов и систем обучения EPFL (LASA) поставили перед собой задачу создать бимодальную руку, которая могла бы работать независимо, расширяя свои возможности захвата.

Основной целью разработки было создание руки, которая могла бы не только удерживать и перемещать предметы, но и самостоятельно передвигаться. Для этого исследователи применили генетические алгоритмы, вдохновленные природой, и использовали физический симулятор MuJoCo для тестирования прототипа. Одним из ключевых элементов конструкции является магнитное крепление на «запястье», позволяющее легко присоединять и отсоединять руку от манипулятора.

В ходе работы команда определила оптимальную конфигурацию и количество сочленённых пальцев — их оказалось пять, как у человека. Эти пальцы могут сгибаться в двух направлениях, что позволяет руке «ползать» и одновременно захватывать два предмета, оставаясь прикреплённой к манипулятору. Более того, рука может использовать несколько пальцев для подъёма объектов, в то время как остальные служат опорой.







