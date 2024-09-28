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Новостник
Мировой облачный рынок на подъёме: расходы на ЦОД за полгода возросли почти на треть
Облачный рынок демонстрирует устойчивый рост и развитие, что открывает новые возможности для бизнеса и технологий в ближайшие годы.

В последние месяцы облачные технологии продолжают набирать популярность, о чем свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного компанией Synergy Research Group. В первом полугодии 2024 года общие затраты на облачные услуги и инфраструктуру достигли $427 миллиардов, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Согласно отчету, сегменты IaaS, PaaS и SaaS также показали значительный рост, увеличившись в среднем на 21% в годовом исчислении. Особенно заметным оказался рост расходов на корпоративные SaaS-сервисы, который составил почти 20%.

Одним из наиболее ярких аспектов отчета стало увеличение затрат на публичные и частные облачные дата-центры. В первой половине 2024 года эти расходы возросли на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Гиперскейлеры, такие как Amazon, Microsoft и Google, активно развивают свои инфраструктуры — их ёмкость увеличилась на 24% за год, а объем новых мощностей, ожидающих ввода в эксплуатацию, подскочил на 47%.

Лидерами в сфере SaaS и облачных инфраструктурных услуг остаются такие гиганты, как Microsoft, Amazon, Google и Salesforce. В сегменте оборудования и программного обеспечения для дата-центров значительное влияние оказывают ODM-производители, которые обслуживают гиперскейлеров. Крупные игроки в этой области включают Dell, Microsoft, Supermicro и HPE. Особое внимание привлекает компания NVIDIA, которая активно поставляет решения для платформ искусственного интеллекта, что позволяет ей укреплять свои позиции на рынке.

Географически США остаются безусловным лидером облачного рынка. В первом полугодии 2024 года на эту страну приходилось 44% всей выручки от облачных услуг, 53% ёмкости гиперскейлеров и 47% рынка оборудования и ПО для облачных ЦОД. В то же время китайские компании занимают 8% от общего объема выручки в сегменте облачных услуг и 16% мощностей гиперскейлеров.

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