Для тех, кто ищет уникальный автомобиль с богатой историей и непревзойденным стилем, этот экземпляр станет настоящей находкой.

В столице России любители ретро-автомобилей получили уникальную возможность приобрести настоящий шедевр — Mercedes-Benz W180, выпущенный в 1958 году. Этот автомобиль не только привлекает внимание своим стильным дизайном, но и является настоящей находкой для коллекционеров.

Как сообщил продавец, данный экземпляр был привезен из Германии и находится в полном порядке. Он укомплектован всеми необходимыми документами, включая оригинал покупки и сервисную книжку, что подтверждает его историю с момента выпуска. Заявленный пробег составляет всего 9560 километров.

Mercedes-Benz W180 оснащен рядным 6-цилиндровым двигателем объемом 2,2 литра, который развивает мощность в 100 л.с. Автомобиль оборудован 4-ступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость автомобиля достигает 150 км/ч, что для своего времени было весьма впечатляющим показателем.

Одной из отличительных черт W180 является его «понтонный» стиль. В этом дизайне колесные арки плавно сливаются с кузовом, создавая гармоничные линии и элегантный силуэт. Такой подход к дизайну был характерен для многих автомобилей той эпохи и до сих пор вызывает восхищение у автолюбителей.

Продавец планирует выручить за этот винтажный Mercedes-Benz W180 5,2 миллиона рублей. Это предложение станет отличным вложением для коллекционеров и любителей классических автомобилей, которые ценят не только внешний вид, но и историю каждого экземпляра.

Винтажный Mercedes-Benz W180 — это не просто автомобиль, а целая эпоха, воплощенная в металлическом корпусе.