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Новостник
Новые характеристики видеокарты GeForce RTX 5090
С поддержкой передовых интерфейсов, улучшенной конструкцией и высокой производительностью, она может занять лидирующие позиции на рынке. 

В последние дни внимание геймеров и энтузиастов технологий привлекла информация о новой видеокарте GeForce RTX 5090 от Nvidia. Помимо впечатляющих 32 ГБ видеопамяти, эта модель обещает множество других характеристик, которые могут изменить рынок графических решений.

Одной из ключевых особенностей RTX 5090 станет поддержка интерфейса PCIe 5.0. Это делает её первой видеокартой Nvidia с данной технологией, что может дать ей значительное преимущество перед конкурентами, такими как AMD и Intel. Хотя информации о Radeon RX 8000 пока недостаточно, ожидается, что новые видеокарты от Intel Arc второго поколения также будут поддерживать PCIe 5.0.

Кроме того, RTX 5090 будет поддерживать DisplayPort 2.1a, обеспечивая более высокую пропускную способность и улучшенное качество изображения по сравнению с предыдущими версиями. Это означает, что пользователи смогут наслаждаться более высокими разрешениями и частотами обновления на современных мониторах.

Новинка будет оснащена 14-слойной печатной платой. Это также позволит улучшить теплопередачу и стабильность работы видеокарты под нагрузкой.

Несмотря на заявленный TDP в 600 Вт, GeForce RTX 5090 будет иметь всего один порт 12V-2x6, что вызывает вопросы о реальном энергопотреблении карты. Ожидается, что фактическое потребление энергии будет значительно ниже указанного значения, что может быть связано с оптимизацией работы чипа и его архитектуры.

Интересно, что RTX 5080 может получить не 16 ГБ, а целых 24 ГБ памяти. В то же время MSI уже анонсировала первый в мире ПК с новыми видеокартами серии RTX 50, что свидетельствует о готовности производителей адаптировать свои продукты под новые технологии.

GeForce RTX 5090 обещает стать настоящим прорывом в мире видеокарт с учетом всех её новых характеристик и возможностей. С поддержкой передовых интерфейсов, улучшенной конструкцией и высокой производительностью, она может занять лидирующие позиции на рынке. Ожидаемая дата релиза пока остается неизвестной, но интерес к этой модели уже сейчас вызывает значительный ажиотаж среди геймеров и технолюбителей.

#geforce rtx 5090
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GeForce RTX 5090 будет подключаться к ПК при помощи 2-х 16-контктных разъёмов общей мощностью 1200Вт
NVIDIA решила прекратить выпуск GeForce RTX 4090, хотя до релиза GeForce RTX 5090 ещё далеко
Спецификации NVIDIA GeForce RTX 5090 32 ГБ и RTX 5080 16 ГБ
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