Samsung Galaxy A16 обещает стать выдающимся предложением на рынке бюджетных смартфонов, сочетая в себе мощные характеристики, долгосрочную поддержку и привлекательный дизайн.

В преддверии запуска нового смартфона, Samsung Galaxy A16, компания уже привлекла внимание пользователей и экспертов, представив его в базах данных регуляторов FCC и TUV Rheinland. Ожидается, что этот телефон станет достойным преемником суперпопулярного Galaxy A15.

Согласно сертификационным документам, Galaxy A16 будет доступен в двух версиях: SM-A166B/DS с поддержкой 5G и SM-A165M для 4G. Одной из ключевых особенностей новинки станет мощный аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Это обеспечит пользователям длительное время работы без подзарядки, что особенно важно для активных пользователей.

Galaxy A16 будет оснащен двумя возможными однокристальными системами: Exynos 1330 от Samsung и MediaTek Dimensity 6300. Это позволит пользователям выбрать модель, соответствующую их потребностям в производительности и графике. Обе версии будут сертифицированы с зарядным устройством EP-TA800 и кабелем EP-DN980.

Смартфон получит экран Super AMOLED Infinity U с диагональю 6,7 дюйма и разрешением Full HD+. Кроме того, он будет поддерживать частоту обновления 90 Гц, что обеспечит плавный интерфейс и комфортное использование. Galaxy A16 будет работать под управлением операционной системы Android 14 и предложит до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.

Одной из самых привлекательных особенностей Galaxy A16 станет обещание шести лет обновлений операционной системы. Это означает, что пользователи смогут наслаждаться последними функциями и улучшениями безопасности вплоть до Android 20, что является редкостью для бюджетных моделей.

Напомним, что предыдущие модели Galaxy A15 5G и A15 4G стали самыми популярными Android-смартфонами в мире во втором квартале этого года, обойдя даже такие флагманы, как iPhone 15 Pro и Pro Max по объемам продаж.