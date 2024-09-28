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Новостник
Предпродажи новой Mazda EZ-6 стартовали по цене от 23 тысяч долларов
Ожидаемое поступление автомобиля в Европу только добавляет интереса к этому перспективному предложению от Mazda.

Совместное предприятие Changan Mazda анонсировало старт предварительных продаж нового седана Mazda EZ-6, который представляет собой обновленную версию популярной Mazda 6. Автомобиль уже доступен для заказа в Китае, а его выход на европейский рынок ожидается в ближайшее время.

Mazda EZ-6 будет предлагаться по цене от 22,8 до 28,5 тысяч долларов. Покупатели смогут выбрать из двух версий: Zhiya и Zhizun. Для первых клиентов предусмотрены специальные предложения, включающие бесплатные дополнительные опции, которые в обычной продаже обошлись бы в 1,4-2,1 тысячи долларов. Среди бонусов — акустическая система Sony с 14 динамиками и проекционный экран.

Новая Mazda EZ-6 доступна в восьми цветах кузова и имеет габариты 4921 х 1890 х 1485 мм с колесной базой 2895 мм. По своим размерам она превосходит Toyota Camry и ближе к текущей Honda Accord. Внешний вид модели отличается элегантными линиями, безрамочными дверями и адаптивным выдвижным спойлером, что придает автомобилю современный и динамичный облик. К тому же, модель оснащена 19-дюймовыми колесными дисками.

Салон Mazda EZ-6 предлагает высококачественные материалы и передовые технологии. Автомобиль оборудован медиасистемой на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8155 с 14,6-дюймовым экраном, а также сверхкомфортными креслами «нулевой гравитации» и панорамной крышей площадью 1,88 м².

Mazda EZ-6 больше не будет предлагаться с чисто бензиновым двигателем. Вместо этого покупателям доступны две версии: гибридная и электрическая. Электрическая версия оснащена батареями емкостью 56,1 и 68,8 кВт·ч, обеспечивая запас хода до 600 км (по стандарту CLTC). Гибридные варианты имеют меньшие батареи — 18,9 или 28,4 кВт·ч, с запасом хода на чистом электричестве в 105 или 160 км.

Mazda EZ-6 обещает стать важным игроком на рынке седанов, предлагая современные технологии, комфортный интерьер и разнообразие двигателей. С учетом стартовой цены и богатой комплектации, новый седан может привлечь внимание как поклонников марки, так и новых клиентов. 

#mazda ez 6
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rodentekb
15:41
3.5 лепехи, ну норм, будут брать.
Предпродажи новой Mazda EZ-6 стартовали по цене от 23 тысяч долларов
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