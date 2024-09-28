Это подчеркивает необходимость дальнейших разработок в области процессоров Zhaoxin для достижения конкурентоспособности на мировом рынке.

В мире технологий вновь обсуждают производительность нового китайского процессора Zhaoxin KX-7000. Этот процессор, оснащенный восемью ядрами и работающий на частотах от 3,0 до 3,6 ГГц, был протестирован в сравнении с более старыми и современными моделями, такими как Intel Core i3-8100 и AMD Ryzen 5 5600G.

Zhaoxin KX-7000 использует сокет LGA 1700, что делает его физически совместимым с процессорами Intel. Однако, несмотря на наличие восьми ядер, процессор не поддерживает гиперпоточность, что ограничивает его многозадачные возможности. Это важный момент, особенно учитывая, что современные процессоры часто имеют эту технологию для повышения производительности в многопоточных задачах.

Авторы издания PC Watch провели серию тестов, чтобы оценить производительность Zhaoxin KX-7000 в сравнении с конкурентами. Результаты оказались неутешительными: в большинстве тестов новый китайский процессор значительно уступает даже старому Core i3-8100. Несмотря на то что KX-7000 имеет в два раза большее количество ядер, он демонстрирует результаты, сопоставимые с производительностью Core i3, а в некоторых случаях даже проигрывает.

Что касается Ryzen 5 5600G, то здесь разница в производительности еще более заметна. В некоторых тестах Zhaoxin KX-7000 оказывается втрое медленнее, что ставит под сомнение его конкурентоспособность на современном рынке.

Графическое ядро Zhaoxin KX-7000 также не впечатляет. Оно оказалось значительно слабее встроенной графики в Core i3-8100, что делает его менее привлекательным для пользователей, которым нужна базовая графическая производительность для повседневных задач или легких игр.

Потребление энергии нового процессора также вызывает вопросы. Zhaoxin KX-7000 потребляет больше энергии по сравнению с Ryzen 5 5600G, хотя разница и незначительная. Однако это выглядит особенно невыгодно на фоне заметной разницы в производительности между этими двумя процессорами.

Тестирование Zhaoxin KX-7000 показало, что китайский процессор все еще далеко от современных стандартов производительности. Несмотря на наличие восьми ядер и физическую совместимость с сокетом LGA 1700, он не может конкурировать с более старыми и новыми решениями от Intel и AMD. Это подчеркивает необходимость дальнейших разработок в области процессоров Zhaoxin для достижения конкурентоспособности на мировом рынке.