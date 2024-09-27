С выходом этой модели Leica продолжает укреплять свои позиции на рынке премиум-фотоаппаратов, предлагая новые решения для профессионалов и любителей фотографии.

Компания Leica анонсировала новую версию своей популярной серии компактных камер Q — модель Q3 43. Эта камера, которая сохраняет многие черты своего предшественника, теперь оснащена новым объективом APO-Summicron с фокусным расстоянием 43 мм и максимальной диафрагмой f/2. Ценник на новинку составит $6895, что на $600 больше, чем у стандартной Q3.

С момента выхода первой камеры Q в 2015 году пользователи привыкли к объективу 28 мм f/1.7, который стал визитной карточкой линейки. Теперь же Leica решила предложить альтернативу, выпустив 43-мм объектив, который идеально подходит для портретной съемки. Несмотря на изменения в оптике, Q3 43 практически не отличается от своей предшественницы: она использует тот же 60-мегапиксельный датчик с задней подсветкой и гибридную систему автофокусировки.

Камера также сохраняет возможность записи видео в разрешении 8K на скорости до 30 кадров в секунду. При записи в 4K доступна более высокая частота кадров и улучшенная цветовая субдискретизация, что делает Q3 43 универсальным инструментом.

Новая модель получила отделку из серого кожзаменителя, что придает ей стильный и современный вид. Эргономика управления осталась прежней: органы управления и их расположение не изменились, а откидной 3-дюймовый дисплей продолжает радовать пользователей своей функциональностью. Как и в предыдущих версиях, в Q3 43 предусмотрена специальная кнопка для цифрового кадрирования, позволяющая получить эквиваленты фокусных расстояний 60 мм, 75 мм, 90 мм, 120 мм и 150 мм.

Появление Q3 43 стало ответом на запросы поклонников Leica, которые долго ждали появления более «портретной» версии камеры. Инженеры компании смогли создать новый объектив, который всего на 5 мм длиннее своего предшественника, сохранив при этом компактные размеры устройства. Это решение позволяет пользователям наслаждаться качественной портретной съемкой без значительных компромиссов.

Интересно, что новая камера поставляется без зарядного устройства, которое теперь предлагается как дополнительный аксессуар. Это решение вызвало смешанные отзывы среди пользователей, так как предыдущие модели линейки Q3 и Q2 всегда комплектовались зарядными устройствами при цене выше $6000.