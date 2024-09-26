Внедорожник продолжает оставаться символом отечественного автомобилестроения, и его обновления обещают сделать его еще более привлекательным для потребителей.

АвтоВАЗ анонсировал возобновление выпуска культового внедорожника Lada Niva Legend в новом стильном цвете «Чeрная пантера». Как сообщает инсайдерский паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», первые партии автомобилей уже начали поступать к дилерам, однако их количество на данный момент ограничено.

Lada Niva Legend, известная своей надежностью и проходимостью, теперь доступна в элегантном черном оттенке, который подчеркивает её агрессивный и современный дизайн. Несмотря на высокий интерес к новинке, производственные мощности завода пока позволяют выпускать только небольшое количество автомобилей.

Кроме нового цвета, АвтоВАЗ также подтвердил планы по модернизации модели: в 2025 году Lada Niva Legend получит новый двигатель объемом 1,8 литра, что повысит ее мощность и улучшит динамические характеристики. На данный момент внедорожник оснащается 83-сильным мотором объемом 1,7 литра, который зарекомендовал себя как надежный и экономичный.

Директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский отметил, что компания строго контролирует качество своих автомобилей. В частности, он заявил о намерении наказать дилера, который выставил на продажу «бракованный» экземпляр Lada Niva.