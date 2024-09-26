Ожидается, что Европейская комиссия начнет расследование в ближайшие месяцы, что может повлиять на будущее обоих компаний.

В среду компания Google официально подала жалобу в Европейскую комиссию, обвиняя Microsoft в использовании своих программных продуктов для принуждения клиентов к переходу на облачную платформу Azure. Это заявление стало очередным шагом в борьбе двух технологических гигантов за доминирование на рынке облачных услуг.

Вице-президент Google Cloud Амит Завери на пресс-конференции отметил, что действия Microsoft создают серьезные преграды для конкурентов и ограничивают выбор клиентов.

«Мы считаем, что вмешательство регуляторов является необходимым шагом для прекращения зависимости от Microsoft и обеспечения равных условий для всех участников рынка», — подчеркнул Завери.

По утверждениям Google, Microsoft использует свою популярность и распространенность таких продуктов, как Windows Server, чтобы заставить корпоративных клиентов выбирать Azure. Это приводит к тому, что использование альтернативных облачных сервисов, таких как Google Cloud или Amazon AWS, становится экономически невыгодным. Согласно информации от Google, цены на использование Windows Server на конкурирующих платформах возросли на 400%.

«Условия лицензирования Microsoft фактически блокируют возможность европейских клиентов переносить свои рабочие нагрузки на облака конкурентов, несмотря на отсутствие технических препятствий для этого», — заявил Завери в своем блоге, где он также сотрудничал с президентом европейского подразделения Google Cloud Тарой Брэди.

Эта жалоба может привести к серьезным последствиям для Microsoft, так как Европейская комиссия активно следит за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере технологий. В случае признания действий Microsoft антиконкурентными, компании могут грозить крупные штрафы и необходимость изменения условий лицензирования.



