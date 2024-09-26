В ближайшие годы мы можем стать свидетелями настоящей революции в мире высоких технологий благодаря достижениям учёных из Оук-Риджа.

Научное сообщество вновь на пороге значительных открытий: команда исследователей из Национальной лаборатории Оук-Ридж, работающая под эгидой Министерства энергетики США, анонсировала разработку уникальной технологии, способной создавать материалы с атомной точностью. Эта инновация обещает кардинально изменить подход к квантовым вычислениям, сенсорам и системам связи.

Новая технология, получившая название «синтезоскоп», представляет собой продвинутый инструмент, который объединяет методы синтеза и микроскопии. С помощью синтезоскопа учёные могут размещать атомы в заданных позициях внутри материала, что позволяет значительно улучшить его свойства и функциональность.

Стивен Джесси, ведущий материаловед проекта, отметил: «Работа на атомном уровне открывает доступ к квантовым свойствам, которые возникают и сохраняются естественным образом. Наша цель — создать устройства будущего, которые используют квантовые явления, такие как запутанность, для повышения вычислительных мощностей, обеспечения безопасности связи и улучшения характеристик детекторов».

Синтезоскоп уже продемонстрировал свою эффективность в экспериментах по внедрению атомов олова в графен.

Эксперты считают, что успех синтезоскопа может привести к значительным прорывам в области квантовых технологий. Это включает в себя создание более мощных и безопасных систем для обработки информации, а также развитие новых подходов в области коммуникаций и сенсорных технологий.



