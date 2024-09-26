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Новостник
Главный технический директор OpenAI Мира Мурати покидает компанию после шести с половиной лет работы
Её решение может повлиять на дальнейшее развитие OpenAI и его стратегии в будущем.

Мира Мурати, главный технический директор OpenAI, объявила о своём уходе из компании, в которой она проработала шесть с половиной лет. В служебной записке, опубликованной также в социальной сети X, Мурати сообщила о своём решении и объяснила причины своего ухода.

«После долгих раздумий я приняла трудное решение покинуть OpenAI», — написала она. «Идеального времени для того, чтобы уйти из места, которое тебе дорого, никогда не бывает, но этот момент кажется подходящим».

Мурати стала последним высокопрофильным руководителем, который покинул OpenAI. Ранее о своём уходе объявили соучредитель Илья Суцкевер и бывший глава по безопасности Ян Лейке. Кроме того, соучредитель Джон Шульман также решил сменить место работы и присоединился к конкурентной компании Anthropic.

В своей записке Мурати отметила, что её уход связан с желанием освободить время и пространство для собственных исследований. «Сейчас я сосредоточена на том, чтобы сделать всё возможное для обеспечения плавного перехода и сохранения импульса, который мы создали», — добавила она.

На фоне этих изменений OpenAI продолжает привлекать внимание инвесторов. В настоящее время компания проводит раунд финансирования, который может оценить её стоимость более чем в $150 миллиардов. В этом раунде участвуют такие крупные игроки, как Thrive Capital, который планирует вложить $1 миллиард, а также Tiger Global. Microsoft, Nvidia и Apple также ведут переговоры о возможных инвестициях.

#openai
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Nvidia&Intel Hater
13:39
иди башку лечи,нет никаких ботов.они в голове у тебя .тебя просто святое дело опускать ибо ты зашкваренное чмо и скакел не единственный просто кто то будет делать .тебя тут и так все обоссывают петуха
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
FelsheR-Vzvz
13:39
Гомосня амдешная, не может пройти мимо, не пернув в теме про процессоры АМД о ртх5090. То что она всех его любимок унижает ему покоя ни на минуту не дает!)) Даже в процовой теме.)
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Gerr_Lord87
13:38
5950x сливается перед 8700k. Куда твоей амуде до сверх топчикового 10900kf👌 https://www.youtube.com/watch?v=RjZbhlUlXZM&t=308s
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
13:37
так факт в том что твой обсос не обгоняет даже.и уверен что гамно это выше трудится по частоте.даже в лучшем случае паритет .твой проц конченый кал
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
13:36
Где частоты, сливень?👎
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
13:36
идиот зашкваренный.я не скакел еще раз повторяю,у меня 6600.иди очко штопай.тебчя разные люди опускают и то факт
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Evgeny Chezarin
13:35
Сейчас синенькие blue голубки ГейЛорд с вульвой прибегут и начнут пиарить свой шлак.
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Gerr_Lord87
13:35
Пернатый так у тебя же 7900xtx. Сам ведь ты мне писал. Поставь разрешение по меньше и проверь. Ты кому лечишь, клоун?
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
13:35
еще видоски как твой на равне с 5600 кадр в кадр .обсос конченый у тебя с диким тдп.частоты тут не указаны но проц твой обсос по любому https://www.youtube.com/watch?v=KIoocBiQdcg
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
FelsheR-Vzvz
13:35
Видимо еще за АМ4 не все с кредитами рассчитались. Надо подождать и продажи попрут.
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
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