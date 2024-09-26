Её решение может повлиять на дальнейшее развитие OpenAI и его стратегии в будущем.

Мира Мурати, главный технический директор OpenAI, объявила о своём уходе из компании, в которой она проработала шесть с половиной лет. В служебной записке, опубликованной также в социальной сети X, Мурати сообщила о своём решении и объяснила причины своего ухода.

«После долгих раздумий я приняла трудное решение покинуть OpenAI», — написала она. «Идеального времени для того, чтобы уйти из места, которое тебе дорого, никогда не бывает, но этот момент кажется подходящим».

Мурати стала последним высокопрофильным руководителем, который покинул OpenAI. Ранее о своём уходе объявили соучредитель Илья Суцкевер и бывший глава по безопасности Ян Лейке. Кроме того, соучредитель Джон Шульман также решил сменить место работы и присоединился к конкурентной компании Anthropic.

В своей записке Мурати отметила, что её уход связан с желанием освободить время и пространство для собственных исследований. «Сейчас я сосредоточена на том, чтобы сделать всё возможное для обеспечения плавного перехода и сохранения импульса, который мы создали», — добавила она.

На фоне этих изменений OpenAI продолжает привлекать внимание инвесторов. В настоящее время компания проводит раунд финансирования, который может оценить её стоимость более чем в $150 миллиардов. В этом раунде участвуют такие крупные игроки, как Thrive Capital, который планирует вложить $1 миллиард, а также Tiger Global. Microsoft, Nvidia и Apple также ведут переговоры о возможных инвестициях.