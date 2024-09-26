Усилия X по борьбе с токсичностью и недопустимым контентом становятся важным шагом к созданию безопасной и комфортной среды для общения в социальных сетях.

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, обнародовала новый отчет о мерах по модерации контента за первую половину 2024 года. В условиях растущего беспокойства рекламодателей по поводу токсичности на платформе, компания приняла решительные шаги для улучшения безопасности пользователей и поддержания чистоты контента.

Согласно представленным данным, количество заблокированных аккаунтов возросло более чем втрое — за указанный период было заблокировано около 5,3 миллиона аккаунтов, что значительно превышает 1,6 миллиона, зарегистрированных в аналогичном периоде 2022 года. Кроме того, более 10,6 миллиона постов были удалены или помечены специальными метками за нарушения правил сообщества.

Наиболее распространенными причинами удаления стали враждебные высказывания: почти 4,9 миллиона постов были удалены именно за это нарушение. Также значительное количество контента было удалено за оскорбления и домогательства (2,6 миллиона постов) и за насильственный контент (2,2 миллиона постов).

Эти меры стали ответом на постоянное давление со стороны рекламодателей и правозащитных организаций, которые выражают озабоченность по поводу уровня токсичности на платформе. С момента приобретения Twitter Илоном Маском в 2022 году ситуация с модерацией контента значительно изменилась. В частности, в последний раз, когда Twitter публиковал подобную статистику во второй половине 2021 года, было заблокировано около 1,3 миллиона аккаунтов и помечено 4,3 миллиона постов.

Хотя X утверждает, что менее 1% всех постов на платформе нарушают правила, текущая ситуация вызывает серьезные опасения как у рекламодателей, так и у правозащитных групп. Они подчеркивают необходимость продолжения работы по улучшению среды общения и снижению уровня агрессии среди пользователей.



