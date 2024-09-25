С выходом Lytia LYT-818 Sony делает очередной шаг к совершенствованию технологий съемки, предлагая пользователям инструменты для создания высококачественных изображений.

Компания Sony сделала значительный шаг вперед в области цифровой фотографии, анонсировав новый датчик изображения под названием Lytia LYT-818. Этот датчик получил оптический формат 1/1,28 дюйма и обещает улучшенные характеристики съемки, особенно в условиях недостаточной освещенности.

Одной из ключевых особенностей Lytia LYT-818 является его способность обеспечивать низкий уровень шума при съемке в условиях слабого освещения, что делает его идеальным выбором для профессиональных фотографов и любителей, стремящихся запечатлеть яркие моменты в сложных условиях.

Sony также заявила, что новый датчик стал первым в своем классе, который поддерживает передовые технологии HDR (High Dynamic Range). Это позволит пользователям получать более широкий динамический диапазон и улучшенную детализацию как в светлых, так и в темных участках изображения. Подробности о функциональности HDR будут раскрыты позже.

Ожидается, что новинка будет впервые установлена в смартфонах Vivo X200 Pro mini и X200 Pro. Презентация этих устройств запланирована на 14 октября.