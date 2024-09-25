Ожидается, что новые возможности «Диспетчера задач» будут доступны широкой аудитории в ближайшие месяцы, что позволит пользователям более эффективно управлять своим оборудованием и следить за его состоянием.

Microsoft продолжает улучшать функциональность «Диспетчера задач» в Windows 11, и новое обновление обещает значительно расширить информацию о накопителях, установленных на компьютерах пользователей. В ближайших сборках Insider Beta, в частности версии 22635.4225, появится возможность отображения не только типа накопителя (SSD или HDD), но и его интерфейса подключения — будь то NVMe, SATA или USB.

На данный момент «Диспетчер задач» предоставляет лишь базовые данные о хранилище, что ограничивает возможности пользователей в оценке производительности их систем. Однако, команда Windows Latest смогла активировать новую функцию и протестировать её, получив доступ к более детализированной информации о дисках.

Это обновление уже вызвало заметный интерес среди пользователей. Однако, несмотря на положительные изменения, многие пользователи ожидают от Microsoft дальнейших улучшений. В частности, они хотят видеть в разделе «Производительность» данные о температуре накопителей, что на данный момент недоступно. В текущей версии «Диспетчера задач» пользователи могут отслеживать лишь температуру видеокарт и центрального процессора. Поэтому добавление сведений о температуре дисков в «Диспетчер задач» стало бы значительным шагом вперёд в плане удобства использования.

Microsoft активно работает над улучшением своих продуктов. Ожидается, что новые возможности «Диспетчера задач» будут доступны широкой аудитории в ближайшие месяцы, что позволит пользователям более эффективно управлять своим оборудованием и следить за его состоянием.