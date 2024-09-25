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Легендарный Winamp становится медиаплеером с открытым исходным кодом
Ожидается, что это решение привлечет новых пользователей и разработчиков, готовых сотрудничать и улучшать классический медиаплеер, который стал символом эпохи MP3 и цифровых аудиоформатов.

Компания Llama Group объявила о переходе своего культового медиаплеера Winamp на открытую модель разработки. Исходный код приложения теперь доступен на GitHub под лицензией Winamp Collaborative License Version 1.0, что открывает новые горизонты для сообщества разработчиков и пользователей.

Код написан на языках C++ и C, а текущая версия десктопного проигрывателя была собрана с использованием Visual Studio 2019 и библиотек Intel IPP v6.1.1.035. Это решение стало результатом реорганизации внутри Llama Group, вызванной финансовыми трудностями, с которыми компания столкнулась в последние годы.

Переход на открытую модель разработки стал необходимым шагом после продажи проекта Shoutcast в прошлом году и сокращения команды, отвечавшей за поддержку классической версии Winamp для Windows. Несмотря на эти изменения, разработчики продолжили работу над одноимённым стриминговым сервисом и мобильными версиями для платформ Android и iOS.

Winamp был запущен в 1997 году и за годы своего существования стал одним из самых известных мультимедийных проигрывателей. Его популярность вдохновила создание множества клонов для других операционных систем, таких как XMMS и Beep Media Player для Linux. В 2022 году Radionomy Group, владелец Nullsoft, продал аудиобизнес компании Azerion и переименовался в Llama Group, после чего начался новый этап развития Winamp как стримингового сервиса.

На данный момент последняя доступная версия Winamp Full — 5.9.2.10042. Открытие исходного кода обещает привлечь внимание разработчиков и энтузиастов, которые смогут внести свой вклад в дальнейшее развитие плеера и адаптировать его под современные требования пользователей.

С переходом на открытую модель разработка Winamp может получить новый импульс, что позволит ему сохранить свою актуальность в быстро меняющемся мире цифровой музыки. Ожидается, что это решение привлечет новых пользователей и разработчиков, готовых сотрудничать и улучшать классический медиаплеер, который стал символом эпохи MP3 и цифровых аудиоформатов.

#winamp
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Исходный код Winamp будет опубликован под открытой лицензией 24 сентября
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