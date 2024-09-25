Ожидается, что компания предоставит дополнительные разъяснения в ближайшие дни, чтобы прояснить ситуацию и успокоить обеспокоенных поклонников.

Французский издатель и разработчик Ubisoft вновь оказался в центре внимания, отменив два значимых мероприятия, которые должны были состояться в ближайшие дни. Как сообщает проверенный инсайдер Том Хендерсон в своем материале для портала Insider Gaming, компания приняла решение отказаться от участия в Tokyo Game Show 2024, а также от закрытого показа своего нового проекта Assassin’s Creed Shadows.

Согласно информации, японское подразделение Ubisoft объявило о том, что не будет проводить запланированную прямую трансляцию 26 сентября в рамках Tokyo Game Show 2024. Это событие должно было стать важной вехой для компании, поскольку на нем планировалось представить не только Assassin's Creed Shadows, но и другие ожидаемые проекты, такие как приключенческий экшен Star Wars Outlaws, а также сетевые шутеры Tom Clancy’s Rainbow Six Siege и XDefiant.

Кроме того, стало известно, что Ubisoft также отменила закрытый показ Assassin’s Creed Shadows для прессы, который должен был пройти на следующей неделе. Этот показ был важен для журналистов и критиков, которые ожидали узнать больше о новой игре и получить возможность опубликовать свои первые впечатления.

По данным инсайдеров, в рамках этого мероприятия Ubisoft планировала объявить дату падения эмбарго на публикацию обзорных материалов, что еще больше подчеркивает внезапность отмены. На запрос Insider Gaming прокомментировать ситуацию компания пока не отреагировала, что оставляет множество вопросов без ответов.

Ситуация вызывает вопросы о внутренней политике Ubisoft и возможных причинах таких резких решений. Ожидается, что компания предоставит дополнительные разъяснения в ближайшие дни, чтобы прояснить ситуацию и успокоить обеспокоенных поклонников.