Это нововведение может стать важным шагом к будущему, где искусственный интеллект будет играть ключевую роль в повседневных задачах.

Компания HP анонсировала запуск новой функции на базе искусственного интеллекта под названием HP Print AI. Этот продукт, по словам разработчиков, станет «первой в отрасли интеллектуальной печатью», которая призвана значительно упростить и улучшить процесс печати — от начальной настройки до последующей поддержки.

Одной из ключевых возможностей HP Print AI является функция под названием Perfect Output. Эта опция направлена на решение распространенной проблемы: печать веб-страниц часто оставляет желать лучшего. Разработчики уверяют, что Perfect Output автоматически устраняет лишние пробелы, где нет текстовых или визуальных элементов, а также удаляет рекламу с исходных страниц. Это значительно улучшит внешний вид напечатанных материалов.

Кроме того, функция оптимизирует размеры изображений, что позволит добиться качества печати, сравнимого с обычными текстовыми документами. HP утверждает, что с Perfect Output пользователи смогут получать идеально размещенные на странице материалы с первого раза. Стоит отметить, что данная функция не ограничивается только веб-страницами; она также упростит печать электронных таблиц, что часто вызывает трудности у пользователей.

Распространение функции Perfect Output началось на этой неделе, однако пока она доступна лишь ограниченному числу пользователей принтеров HP. В компании сообщили, что данный инструмент будет совместим с любым принтером HP при условии установки необходимого драйвера и использования операционных систем Windows 10 или Windows 11. После сбора отзывов от первых пользователей, HP планирует масштабировать внедрение этой функции для более широкой аудитории.