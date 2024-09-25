С выходом Xeon 6 и Gaudi 3 Intel продолжает укреплять свои позиции на рынке серверных решений, предлагая высокопроизводительные технологии для удовлетворения растущих потребностей в области ИИ и больших данных.

Компания Intel анонсировала запуск своей новой линейки серверных процессоров серии Xeon 6, известной под кодовым названием Granite Rapids. Эти чипы, созданные с использованием передового 5-нм техпроцесса Intel 3, предлагают впечатляющую производительность и специализированные функции для работы с искусственным интеллектом.

В новую серию вошло пять моделей процессоров с количеством ядер, варьирующимся от 72 до 128. Базовая частота этих чипов колеблется от 2,0 до 2,7 ГГц, при этом максимальная частота на одном ядре достигает 3,9 ГГц, а на всех ядрах — от 3,2 до 3,7 ГГц. В зависимости от модели, объем кеш-памяти L3 составляет от 432 до 504 Мбайт, а TDP (тепловая мощность) находится в диапазоне от 400 до 500 Вт.

Xeon 6 поддерживают как однопроцессорные, так и двухпроцессорные конфигурации, что делает их гибкими для различных серверных решений. Чипы оснащены поддержкой 12-канальной оперативной памяти DDR5-6400 и MRDIMM-8800, а также предлагают 96 линий PCIe для подключения различных периферийных устройств.

Одной из ключевых особенностей новых процессоров является их способность к ускорению задач, связанных с искусственным интеллектом. Intel утверждает, что Xeon 6 обеспечивают удвоенную пропускную способность памяти по сравнению с предыдущими моделями и интегрированные возможности для обработки ИИ на уровне каждого ядра. Это делает их идеальными для применения в Edge-системах, центрах обработки данных и облачных инфраструктурах.

Помимо новых процессоров, Intel также представила специализированный ИИ-ускоритель Gaudi 3. Этот ускоритель предназначен для оптимизации вычислений в области машинного обучения и глубокого обучения, что делает его важным дополнением к линейке продуктов компании.

С выходом Xeon 6 и Gaudi 3 Intel продолжает укреплять свои позиции на рынке серверных решений, предлагая производительные технологии для удовлетворения растущих потребностей в области ИИ и больших данных.