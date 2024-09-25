С запуском голосового ассистента компания делает ещё один шаг к более интуитивному взаимодействию с искусственным интеллектом, предоставляя пользователям новые инструменты для достижения своих целей.

Компания OpenAI анонсировала запуск долгожданной функции голосового ассистента ChatGPT, доступной для подписчиков ChatGPT Plus и пользователей сервиса ChatGPT Team. Как сообщает Bloomberg, пользователи тарифов Enterprise и Edu смогут воспользоваться новинкой уже на следующей неделе.

Первая демонстрация голосового режима состоялась в мае, однако запуск был отложен из-за выявленных проблем с безопасностью. В июле функция стала доступна ограниченному числу клиентов ChatGPT Plus, что позволило компании протестировать её в реальных условиях.

Согласно информации от OpenAI, в рамках расширенного запуска будет добавлено ещё пять голосов, что увеличит их общее количество до девяти. Это позволит пользователям выбирать наиболее подходящий для них вариант. Важно отметить, что голосовой ассистент не будет имитировать речь других людей, что исключает возможность создания фальшивых записей. Для повышения безопасности также внедрены фильтры, которые блокируют запросы на создание музыки и других аудиоформатов, защищённых авторским правом.

Данная функция открывает новые горизонты в использовании искусственного интеллекта, делая взаимодействие с ним более естественным и удобным. Пользователи смогут общаться с ChatGPT не только текстом, но и голосом, что значительно расширяет возможности для обучения, работы и развлечений.

OpenAI продолжает активно развивать свои технологии, стремясь сделать их доступными и безопасными для всех пользователей. С запуском голосового ассистента компания делает ещё один шаг к более интуитивному взаимодействию с искусственным интеллектом, предоставляя пользователям новые инструменты для достижения своих целей.