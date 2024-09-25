С запуском First Draft компания надеется привлечь внимание как опытных дизайнеров, так и новичков, желающих использовать возможности искусственного интеллекта в своей работе.

В этом месяце Figma анонсировала перезапуск своего ИИ-помощника для дизайнеров приложений, который теперь называется First Draft. Этот шаг стал ответом на критику, возникшую после запуска сервиса Make Design в июне 2024 года, который был приостановлен из-за создания дизайнов, слишком схожих с продуктами Apple для iOS.

First Draft предлагает пользователям новые возможности для создания уникальных макетов приложений и веб-сайтов. Теперь дизайнеры могут выбирать между различными шаблонами или полными версиями проектов, а также осуществлять поиск элементов оформления по текстовому описанию или изображению. Это значительно упрощает процесс разработки и позволяет быстро находить нужные компоненты.

В своём блоге Figma уточнила, что First Draft использует готовые модели искусственного интеллекта, такие как OpenAI GPT-4 и Amazon Titan. При этом разработчики подчеркнули, что нейросети не обучаются на контенте клиентов, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность пользовательских данных.

«First Draft не обучается на контенте клиентов. Мы используем заранее подготовленные модели ИИ, которые включают в себя три ключевых элемента: модель, контекст и подсказку. Контекст представляет собой собственные модели систем проектирования с множеством компонентов и примерами сборки. Пользователи задают свои цели в качестве подсказки, после чего ИИ выбирает, упорядочивает и настраивает компоненты системы проектирования на основе этих данных, создавая отправную точку для дальнейшего проектирования», — говорится в официальном сообщении Figma.

Figma стремится предложить пользователям более безопасный и эффективный инструмент для создания дизайна, избегая проблем с авторскими правами и обеспечивая уникальность создаваемых проектов. С запуском First Draft компания надеется привлечь внимание как опытных дизайнеров, так и новичков, желающих использовать возможности искусственного интеллекта в своей работе.