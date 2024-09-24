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Новостник
Подземные майнеры построили криптовалютные фермы, которые уходят в недра Дагестана
Правительство Дагестана и правоохранительные органы обещают усилить борьбу с незаконной добычей криптовалюты.

В Дагестане правоохранительные органы наносят удар по нелегальной добыче криптовалюты. В Сергокалинском районе обнаружена подземная майнинговая ферма, где велась запрещенная деятельность по добыче цифровых активов. Правительство республики бьет тревогу, призывая усилить борьбу с нелегальными майнерами.

Майнеры придумывают все более изощренные способы обхода закона. Они прячут свои установки под землей или делают их передвижными, чтобы уйти от правосудия. Помимо подземной фермы в Сергокалинском районе, в Дагестане также действуют мобильные установки.

В начале августа 2024 года президент России подписал закон о легализации майнинга в стране. Однако в отдельных регионах может быть введен запрет на добычу криптовалют, если она грозит дефицитом электроэнергии.

В Дагестане перебои в электроснабжении стали причиной возмущений населения. По данным "Дагэнерго", в этом виновны и майнинговые фермы. В прошлом году в республике была обнаружена крупная нелегальная ферма мощностью более 1 МВт, которая потребляла электроэнергию, достаточную для снабжения жилого комплекса на 300 квартир.

Правительство Дагестана и правоохранительные органы обещают усилить борьбу с незаконной добычей криптовалюты. Они призывают граждан сообщать о подозрительной деятельности, связанной с майнингом.

#криптовалюта
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