Это решение не только отражает изменения в потребительских предпочтениях, но и служит примером для других автопроизводителей, которые также должны адаптироваться к новым условиям.

Спустя 40 лет с момента своего дебюта, Volkswagen принимает судьбоносное решение — прекращает производство культового малометражного автомобиля Polo в Европе. Этот шаг обусловлен стремлением компании сосредоточиться на разработке доступных и компактных электромобилей, что отражает глобальные тренды перехода к устойчивой мобильности.

С момента начала производства в 1984 году на заводе в Памплоне, Испания, Volkswagen выпустил более 8,4 миллиона автомобилей Polo. Эта модель стала настоящим бестселлером, завоевав сердца европейских водителей благодаря своему стилю, надежности и экономичности. По данным DataForce, Polo занимает восьмое место среди самых популярных малолитражных автомобилей в Европе, с продажами более 90 100 единиц только за первые восемь месяцев 2024 года.

С окончанием эпохи Polo Volkswagen планирует перенаправить свои производственные мощности на создание двух новых небольших электрических кроссоверов, которые начнут выпускаться на заводе в Памплоне в 2026 году. Эти автомобили будут построены на модифицированной версии платформы MEB, уже использующейся для моделей серии ID, таких как ID.4. Это решение подчеркивает стремление Volkswagen адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и ожиданиям потребителей.

Отказ от Polo вызывает смешанные чувства среди автолюбителей. С одной стороны, многие ценят нововведения и переход к экологически чистым технологиям. С другой стороны, для многих поклонников бренда это прощание с любимой моделью, которая на протяжении десятилетий была символом качества и надежности.

Volkswagen делает смелый шаг в сторону будущего, отказываясь от традиционных моделей в пользу электрических решений. Это решение не только отражает изменения в потребительских предпочтениях, но и служит примером для других автопроизводителей, которые также должны адаптироваться к новым условиям.