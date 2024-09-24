Если вы планируете обновление своего компьютера, возможно, стоит поторопиться.

Слухи о том, что флагманская видеокарта GeForce RTX 4090 может быть снята с производства, становятся все более обоснованными. В последние недели в Европе наблюдается резкое сокращение запасов этой модели, особенно в Германии, что вызывает беспокойство у геймеров и энтузиастов компьютерной техники.

Если еще в августе прошлого года GeForce RTX 4090 можно было приобрести за 1590-1670 евро, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Ретейлеры Caseking и Mindfactory, известные своими конкурентоспособными ценами, выставляют на продажу эту видеокарту по цене 2304 и 2668 евро, соответственно.

Такое резкое подорожание и истощение запасов могут указывать на то, что Nvidia готовится к запуску новых моделей или же просто не может обеспечить достаточное количество чипов для производства RTX 4090. Интересно, что подобные колебания цен наблюдаются не только в Германии, но и в других странах Европы.