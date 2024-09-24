Однако Маск не уточнил, когда именно запланирован запуск.

Компания SpaceX и её основатель Илон Маск объявили, что их флагманская ракета Starship полностью готова к пятому орбитальному запуску.

Перед предстоящим полётом команда SpaceX успешно завершила все необходимые предполётные проверки, что подтверждает готовность ракеты к выполнению своей миссии. Кроме того, испытания по загрузке топлива также прошли успешно, что является ключевым этапом в подготовке к запуску.

«Starship готов к полёту!», — с энтузиазмом заявил Илон Маск, подчеркивая важность этого момента для компании и всей космической индустрии. Однако он не уточнил, когда именно запланирован запуск, оставив поклонников и экспертов в ожидании.

Starship — это многоразовая ракета, предназначенная для вывода на орбиту как грузов, так и людей. Она играет центральную роль в планах SpaceX по отправке миссий на Луну и Марс. Пятый запуск станет важным тестом для системы, которая должна продемонстрировать свою надёжность и эффективность.