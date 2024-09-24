Пользователям платформы стоит обратить внимание на новые правила и готовиться к изменениям в привычном способе взаимодействия.

Платформа X (ранее известная как Twitter) объявила о значительных изменениях в правилах использования функции блокировки, которые могут кардинально изменить взаимодействие пользователей. Теперь заблокированные аккаунты смогут просматривать публичные посты своих блокировщиков, но не смогут оставлять комментарии или лайки к этим публикациям. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск на своём официальном аккаунте. Это нововведение стало ответом на критику существующей системы блокировок, которая ограничивала доступ к контенту пользователей, решивших заблокировать кого-то.

Ранее при попытке зайти на профиль пользователя, который вас заблокировал, X показывал сообщение «Вы заблокированы», полностью скрывая все его публикации, ответы и медиафайлы. Однако, как сообщает издание The Verge, многие пользователи находили обходные пути, используя альтернативные учётные записи для просмотра контента. Теперь эти ограничения снимаются, что может привести к новым формам взаимодействия и обсуждениям на платформе.

Новая политика может быть воспринята как шаг к более открытому и прозрачному взаимодействию между пользователями, однако она также вызывает опасения у некоторых пользователей о возможных последствиях. Некоторые эксперты по социальным медиа предсказывают, что данное изменение приведёт к увеличению числа конфликтов и негативных взаимодействий на платформе. Тем не менее, сторонники нововведения считают, что это позволит пользователям более свободно выражать свои мысли и мнения, даже если они были ранее заблокированы.