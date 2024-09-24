Аддон предложит четыре новых задания.

Испанская студия The Game Kitchen, известная своим мрачным стилем и уникальной атмосферой, совместно с издательством Team17 анонсировала ожидаемое дополнение к метроидвании Blasphemous 2 — Mea Culpa. Релиз этого масштабного DLC запланирован на 31 октября, и фанаты уже в предвкушении новых приключений.

Дополнение Mea Culpa погрузит игроков в захватывающую историю Кающегося, который отправляется на поиски своего потерянного меча из первой части игры. В рамках этого путешествия игроки смогут исследовать два новых обширных биома, каждый из которых будет насыщен новыми боссами и уникальными врагами, готовыми бросить вызов даже самым опытным искателям приключений.

Кроме того, аддон предложит четыре новых задания, которые позволят глубже понять сюжет и расширить вселенную Blasphemous. Игроки также получат возможность открыть альтернативную концовку для главного героя, что добавит элемент неожиданности и увеличит реиграбельность.

Музыкальное сопровождение играло важную роль в атмосфере Blasphemous, и разработчики не обошли этот аспект стороной. Mea Culpa добавит девять новых музыкальных композиций, которые помогут создать незабываемую атмосферу в новых локациях.

В дополнение к платному DLC, бесплатное обновление True Torment расширит существующие локации, добавит уникальные способности и представит режим «Новая игра +», позволяющий переосмыслить игру с новыми механиками и вызовами.