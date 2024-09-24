Пользователи теперь имеют возможность не только сообщать о нарушениях, но и быть уверенными в том, что их жалобы будут рассмотрены.

С 23 сентября 2024 года в России заработал специальный бот, предназначенный для жалоб на незаконную информацию в мессенджере Telegram. Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров, отметив, что новая инициатива направлена на создание более безопасной среды для пользователей.

Бот был разработан для того, чтобы пользователи могли оперативно сообщать о небезопасном или нарушающем правила контенте. В первые дни работы сервиса некоторые пользователи сталкивались с сообщением о недоступности бота в их регионе, однако, как заверили представители Telegram, все технические проблемы были оперативно устранены.

Павел Дуров также подчеркнул, что в последние дни команда модераторов провела масштабную работу по удалению «проблемного контента», обнаруженного в открытом поиске Telegram. Это шаг стал частью более широкой стратегии компании по обеспечению безопасности пользователей и соблюдению правил платформы.

Кроме того, в тот же день Telegram обновил свои условия предоставления услуг и политику конфиденциальности. Теперь они гармонизированы на глобальном уровне. В соответствии с новыми правилами, IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих условия использования сервиса, могут быть раскрыты правоохранительным органам по юридически обоснованным запросам.

Эти изменения подчеркивают стремление Telegram к повышению уровня безопасности и ответственности на своей платформе. Пользователи теперь имеют возможность не только сообщать о нарушениях, но и быть уверенными в том, что их жалобы будут рассмотрены.