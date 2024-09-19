Фанаты PlayStation находятся на перепутье: с одной стороны, надежда на долгожданные анонсы, с другой — потенциальное разочарование.

После долгих четырех месяцев ожидания фанаты PlayStation наконец-то могут вздохнуть с облегчением — инсайдерская информация указывает на то, что State of Play не за горами. Известный игровой журналист Джефф Грабб из Giant Bomb поделился своими прогнозами относительно предстоящего шоу, которое, по его словам, может состояться уже 24 числа.

В своем недавнем подкасте Game Mess Mornings Грабб заявил, что "шоу почти наверняка пройдет через 12 дней". Это заявление вызвало бурю обсуждений среди поклонников, которые надеются увидеть многообещающие анонсы и обновления.

Среди ожидаемых новинок — ремастер постапокалиптического экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, который недавно был анонсирован для PC и PS5. Хотя Грабб не может подтвердить его присутствие на шоу, он отметил, что "это имело бы смысл".

Однако стоит быть осторожными в своих ожиданиях. Инсайдер предупредил, что помимо ожидаемых ремастеров, PlayStation готовит еще один анонс переиздания, который может оказаться "даже менее захватывающим", чем Horizon Zero Dawn Remastered. Конкретные детали о проекте пока остаются в секрете, но Грабб уверенно заявил, что это не будет ремейк Bloodborne.

Фанаты PlayStation находятся на перепутье: с одной стороны, надежда на долгожданные анонсы, с другой — потенциальное разочарование. Остается лишь ждать 24 числа и надеяться на то, что State of Play оправдает ожидания игроков.