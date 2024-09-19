Ситуация требует немедленного реагирования со стороны европейских властей и активного взаимодействия с ключевыми игроками в индустрии, чтобы не упустить возможность укрепить свои позиции на глобальном рынке высоких технологий.

На этой неделе Intel сделала громкое заявление, которое может оказать значительное влияние на планы Евросоюза по укреплению своего технологического суверенитета. Американская корпорация объявила о том, что откладывает реализацию проекта по строительству двух высокотехнологичных заводов по производству полупроводников в восточной Германии как минимум на два года. Этот шаг вызывает опасения среди европейских чиновников и экспертов, которые видят в этом угрозу для амбициозной стратегии ЕС.

С 2022 года власти Евросоюза активно работают над развитием местной полупроводниковой отрасли, приняв «Европейский закон о чипах», который предполагает выделение до €43 миллиардов субсидий для создания новых производств в регионе. Цель состоит в том, чтобы увеличить долю Европы на мировом рынке передовых полупроводников с нынешних 9% до 20% к 2030 году. Однако, если ситуация не изменится, как предупреждали представители Еврокомиссии, этот показатель может остаться на уровне 11,7%.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на то, что проект Intel всё же будет реализован в будущем и получит необходимую финансовую поддержку. Изначально корпорация планировала инвестировать около €30 миллиардов в строительство заводов в Магдебурге, из которых более 10 миллиардов должны были покрываться субсидиями. Кроме того, компания также отложила планы по созданию польского завода по упаковке и тестированию чипов, требующего около €5 миллиардов инвестиций.

Задержка Intel ставит под сомнение не только амбиции ЕС, но и общую стратегию по обеспечению технологической независимости от внешних поставок. В условиях глобальной конкуренции и растущих угроз со стороны других стран, таких как Китай и США, Европа рискует оказаться в уязвимом положении.

Эксперты подчеркивают, что без своевременной реализации проектов по производству полупроводников континент может столкнуться с дефицитом критически важных технологий, что негативно скажется на многих отраслях — от автомобилестроения до информационных технологий.

Ситуация требует немедленного реагирования со стороны европейских властей и активного взаимодействия с ключевыми игроками в индустрии, чтобы не упустить возможность укрепить свои позиции на глобальном рынке высоких технологий.