На этой неделе Intel сделала громкое заявление, которое может оказать значительное влияние на планы Евросоюза по укреплению своего технологического суверенитета. Американская корпорация объявила о том, что откладывает реализацию проекта по строительству двух высокотехнологичных заводов по производству полупроводников в восточной Германии как минимум на два года. Этот шаг вызывает опасения среди европейских чиновников и экспертов, которые видят в этом угрозу для амбициозной стратегии ЕС.
С 2022 года власти Евросоюза активно работают над развитием местной полупроводниковой отрасли, приняв «Европейский закон о чипах», который предполагает выделение до €43 миллиардов субсидий для создания новых производств в регионе. Цель состоит в том, чтобы увеличить долю Европы на мировом рынке передовых полупроводников с нынешних 9% до 20% к 2030 году. Однако, если ситуация не изменится, как предупреждали представители Еврокомиссии, этот показатель может остаться на уровне 11,7%.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на то, что проект Intel всё же будет реализован в будущем и получит необходимую финансовую поддержку. Изначально корпорация планировала инвестировать около €30 миллиардов в строительство заводов в Магдебурге, из которых более 10 миллиардов должны были покрываться субсидиями. Кроме того, компания также отложила планы по созданию польского завода по упаковке и тестированию чипов, требующего около €5 миллиардов инвестиций.
Задержка Intel ставит под сомнение не только амбиции ЕС, но и общую стратегию по обеспечению технологической независимости от внешних поставок. В условиях глобальной конкуренции и растущих угроз со стороны других стран, таких как Китай и США, Европа рискует оказаться в уязвимом положении.
Эксперты подчеркивают, что без своевременной реализации проектов по производству полупроводников континент может столкнуться с дефицитом критически важных технологий, что негативно скажется на многих отраслях — от автомобилестроения до информационных технологий.
Ситуация требует немедленного реагирования со стороны европейских властей и активного взаимодействия с ключевыми игроками в индустрии, чтобы не упустить возможность укрепить свои позиции на глобальном рынке высоких технологий.