С выходом нового BYD Song Pro DM-i 2025 китайский производитель вновь демонстрирует свою способность создавать доступные и высокотехнологичные автомобили.

Китайский автопроизводитель BYD представил новое поколение своего бестселлера — кроссовера Song Pro DM-i 2025. Этот подключаемый гибридный автомобиль обещает впечатляющий запас хода в 1500 км и доступную цену в $15 400. Ожидается, что модель поступит в продажу в ближайшее время, и уже сейчас она привлекает внимание автолюбителей по всему миру.

BYD Song Pro впервые появился на китайском рынке в 2019 году и быстро завоевал популярность благодаря своим вариантам с ДВС и PHEV. Однако за последние пять лет акцент сместился на подключаемый гибрид — именно этот вариант стал настоящим хитом, с продажами, достигшими 158 345 единиц с января по август 2024 года. Чтобы поддержать этот успех, компания готовит к запуску второе поколение модели.

На официальных изображениях нового Song Pro DM-i 2025 можно увидеть обновленный интерьер, который стал более современным и функциональным. Центральный туннель автомобиля выделяется большим переключателем режимов движения, окруженным физическими элементами управления. Кроссовер также предлагает два подстаканника и две беспроводные зарядные площадки для телефонов.

Под центральным туннелем расположен просторный отсек для хранения, что добавляет практичности в повседневное использование. Внутреннее пространство стало более комфортным и адаптированным для длительных поездок.

Кроссовер оснащен гибридной системой DM 5-го поколения, которая обещает не только высокий запас хода, но и эффективное использование топлива.



