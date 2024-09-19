В условиях меняющегося автомобильного ландшафта Volkswagen вынужден адаптироваться к новым реалиям и искать пути оптимизации своих производственных процессов.

Крупнейший автопроизводитель Volkswagen столкнулся с серьезными вызовами на рынке Китая, где, согласно информации Reuters, компания планирует остановить производство моделей с двигателями внутреннего сгорания, включая популярный седан Passat. Это решение обусловлено необходимостью оптимизации производственных мощностей на крупнейшем автомобильном рынке мира.

По данным источников, знакомых с ситуацией, Volkswagen рассматривает возможность переноса производства Passat с завода SAIC Volkswagen в Нанкине на соседний завод в той же восточной провинции Цзянсу. Однако точный график переезда пока не установлен, и компания еще не приняла окончательного решения о закрытии или продаже действующего завода.

Согласно источникам, некоторые рабочие завода в Нанкине могут быть переведены на завод SAIC Volkswagen в Ичжэне, где сейчас производятся наиболее востребованные модели марки Lavida. Это решение может помочь сохранить рабочие места и минимизировать негативные последствия для сотрудников.

Volkswagen, как и многие другие автопроизводители, сталкивается с растущими трудностями в управлении избыточными мощностями в условиях снижения спроса на автомобили с традиционными двигателями. Переход к более экологичным технологиям и электрификация модельного ряда становятся важнейшими приоритетами для компании, что также влияет на стратегические решения по производству.

В условиях меняющегося автомобильного ландшафта Volkswagen вынужден адаптироваться к новым реалиям и искать пути оптимизации своих производственных процессов. Ожидается, что дальнейшие шаги компании будут направлены на укрепление позиций на рынке электромобилей и снижение зависимости от традиционных моделей.