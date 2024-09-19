Ожидается, что это решение станет основой для новых стратегий и инициатив, направленных на развитие российского автопрома.

Ростех вновь стал акционером АвтоВАЗа, вернув себе 32,3% акций компании. Об этом сообщил президент автоконцерна Максим Соколов, подчеркнув, что такое решение обусловлено как политическими, так и экономическими факторами.

Ростех воспользовался опционом на обратный выкуп, который был предусмотрен при выходе корпорации из состава акционеров два года назад. Соколов отметил, что связь между Ростехом и АвтоВАЗом не прерывалась, и возвращение акций стало логичным шагом в условиях быстро меняющейся ситуации на рынке.

По словам Соколова, возвращение Ростеха в состав акционеров не случайно. «Сегодня ситуация на рынке кардинально отличается от той, что была два года назад. Если Ростех вернулся к АвтоВАЗу, значит, у этого решения есть веские причины», — отметил он. В условиях глобальных изменений и нестабильности в экономике, такие шаги могут быть частью стратегии по укреплению позиций на внутреннем рынке.

После начала специальной военной операции Renault покинул российский рынок, передав свою долю в АвтоВАЗе в госсобственность за символическую сумму в один рубль. В 2023 году Ростех также вышел из капитала АвтоВАЗа в пользу ФГУП «НАМИ», что создало пространство для новых возможностей. Теперь, с возвращением акций, компания может рассмотреть вариант проведения IPO, что открывает новые горизонты для привлечения инвестиций и расширения производства.