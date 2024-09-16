Poco C61 — это отличный выбор для тех, кто ищет доступный смартфон с хорошими характеристиками.

В России стартовали продажи нового бюджетного смартфона Poco C61. Этот смартфон, разработанный под брендом Xiaomi, был представлен в Индии весной 2024 года.

В Индии Poco C61 предлагается в двух версиях: 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти за $90, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти за $100. В нашей стране доступны более бюджетные варианты: 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти за 6 тысяч рублей, а версия с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 8 тысяч рублей.

Пользователи смогут выбрать из трех цветовых решений: черного, белого и зеленого.

Что касается технических характеристик, Poco C61 работает на базе процессора MediaTek Helio G36. Смартфон оснащен IPS-экраном с диагональю 6,71 дюйма и разрешением 1600 x 720 пикселей. Кроме того, дисплей поддерживает кадровую частоту 90 Гц.

Смартфон работает на операционной системе Android 14 Go, что оптимизирует его работу на устройствах с ограниченными ресурсами и позволяет пользователям наслаждаться современными функциями без необходимости переплачивать.