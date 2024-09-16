Ожидается, что обновленные Apple Watch SE с пластиковым корпусом станут настоящим хитом среди тех, кто ищет баланс между ценой и функциональностью.

В своем последнем воскресном дайджесте известный журналист Марк Гурман из Bloomberg поделился информацией о предстоящем анонсе новых умных часов Apple Watch SE. По его словам, компания готовит к запуску модель с корпусом из прочного пластика, которая должна появиться на рынке не раньше следующего года. Ожидается, что часы будут оснащены мощным процессором, что сделает их более конкурентоспособными.

Apple Watch SE впервые были представлены в 2020 году как более доступная альтернатива флагманским моделям. Первоначально они предлагали алюминиевый корпус и более старый процессор, что позволило установить цену на уровне $279. Однако отсутствие таких функций, как Always-On Display и возможность снятия электрокардиограммы, сделали их менее привлекательными для некоторых пользователей.

В 2022 году Apple обновила линейку Watch SE, заменив алюминиевый корпус на пластиковую (нейлоновую композитную) крышку. При этом производитель перенес процессор с более дорогих моделей Apple Watch Series 8, что позволило снизить цену до $249.

Сейчас же, согласно последним данным, компания планирует сделать новый шаг в развитии этой линейки, предлагая пользователям улучшенные характеристики и доступный ценник. Ожидается, что обновленные Apple Watch SE с пластиковым корпусом станут настоящим хитом среди тех, кто ищет баланс между ценой и функциональностью.